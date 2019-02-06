В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне

В спортивном клубе Нижнего Новгорода шесть человек отравились во время группового занятия по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, трое детей в возрасте от 8 до 15 лет госпитализированы. По факту отравления несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас сотрудники ведомства работают на месте происшествия. Изымаются пробы воды в бассейне, документация, ведется допрос сотрудников спортивного клуба, а также опрашиваются посетители.

Как сообщает Интерфакс, ЧП произошло, по предварительным данным, из-за сбоя системы хлорирования бассейна, что привело к превышению допустимой концентрации хлорсодержащих реагентов в воде.

В это время в бассейне проводились занятия по плаванию, в которых участвовали 10 человек. В результате ЧП люди отравились парами хлора. Троих детей госпитализировали, остальным была оказана медицинская помощь на месте. По словам собеседника агентства, медики оценивают состояние несовершеннолетних как средней степени тяжести.

В то же время в региональном минздраве ТАСС сообщили, что госпитализированы четыре человека – трое детей и один взрослый. Несовершеннолетние доставлены в детскую клиническую больницу, а взрослый – в горбольницу № 33. Их состояние не уточняется.