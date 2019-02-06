В Петербурге избили актера Александра Дзюбу

Артист "Театра Романа Виктюка" Александр Дзюба был избит в петербургской гостинице "Октябрьская" во время гастролей. Об этом он написал на своей странице в Instagram, уточнив, что это совершил его коллега по театру артист Иван Никульча.

Как следует из сообщения актера, нападение произошло в коридоре гостинцы накануне вечернего спектакля "Саломея". Пострадавший заявляет, что это была не драка, а именно избиение, "бессмысленное и жестокое".

Следствием инцидента, по словам Дзюбы, стало то, что его на машине скорой помощи отвезли в Мариинскую больницу, где диагностировали сотрясение головного мозга, ушибленную рану теменной области головы, перелом костей носа с рассечением и несколько параболических гематом грудной клетки в районе сердца, а в отделе полиции № 76 Санкт-Петербурга возбудили дело о нападении.

От госпитализации, подчеркивает артист, он отказался, но состояние здоровья не позволяет ему выходить на сцену.

Корреспондент "РГ" обратился за разъяснениями в "Тетар Романа Виктюка", но там эту информацию никак не комментируют.