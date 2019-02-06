Калининградец украл тонну довоенных рельсов

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, похитившего железнодорожное полотно. Мужчина пытался сдать рельсы в пункт приема металлолома, но ему помешали оперативники транспортной полиции.

Речь идет о железнодорожной ветке Светлогорск - Янтарный, которая не действует много лет. Железнодорожники демонтировали старые рельсы, уложенные в 40-е годы прошлого века.

Этим обстоятельством воспользовался 47-летний местный житель. Он в одиночку перетащил в свою грузовую автомашину 13 отрезков рельс общим весом более тонны.

Как сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте, мужчина уже совершал аналогичные преступления и попадал в поле зрения правоохранителей. Сейчас отдел дознания возбудил уголовное дело по статье "Кража". Рецидивисту грозит до двух лет лишения свободы.