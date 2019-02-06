На новых станциях петербургского метро нашли больше тысячи дефектов

Открывшиеся меньше года назад станции метро "Беговая" и "Новокрестовская" уже нуждаются в ремонте. Как сообщает ОТР, сотрудники Петербургского метрополитена выявили на них больше тысячи дефектов.

Пассажиры тоже стали обращать внимание, что у станций начались проблемы. Например, на днях со стен вестибюлей "Беговой" и "Новокрестовской" сняли плитку, а оголившийся цемент затянули полиэтиленовой пленкой. Как сообщают в метрополитене, "Метрострою" предстоит устранить дефекты. Работы ведутся преимущественно поздними вечерами, когда пассажиропоток снижается, и по ночам.

Станции метро "Беговая" и "Новокрестовская" были сданы в эксплуатацию в мае 2018 года - их строили специально к матчам Чемпионата мира по футболу. Они обошлись бюджету в 36 миллиардов рублей. Сразу после открытия станций пассажиры стали жаловаться на недоделки, в особенности протечки.