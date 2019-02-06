Жители Мурманской области пожаловались на облако угольной пыли

Жители Кандалакши делятся в соцсетях видеороликом, на котором видно большое облако темной пыли над Кандалакшским морским торговым портом (КМТП). По мнению местных жителей, это угольная пыль, так порт занимается перевалкой угля.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Росприроднадзоре, никаких жалоб граждан на загрязнение воздуха пылью в Кандалакше пока не поступало. Если они поступят, то специалисты Роспотребнадзора проведут отбор и анализ проб воздуха, чтобы определить уровень содержания в нем пыли.

- В декабре в работе Кандалакшского морского торгового порта были выявлены нарушения, - рассказал "РГ" Максим Юдинцев, заместитель начальника отдела экологического надзора на море Балтийско-Арктического морского управления Роспотребнадзора. - Порт не имел разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сейчас руководство КМТП занимается получением этого разрешения.