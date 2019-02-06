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06.02.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани главу ЖСК заподозрили в обмане дольщиков на 20 млн рублей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани в отношении председательницы жилищного строительного кооператива (ЖСК) из Кавказского района возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 59-летнюю женщину подозревают в том, что она обманула дольщиков на 20 миллионов рублей. Преступление было выявлено оперативниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

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- В ходе следствия установлено, что женщина была председательницей ЖСК и в течение нескольких лет привлекала денежные средства жителей из разных регионов России под видом долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного в Кавказском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Злоумышленница не собиралась исполнять взятые на себя обязательства и распорядилась деньгами по своему усмотрению. От действий женщины пострадали 140 человек, которые передавали ей деньги.

Суд отправил ее под домашний арест. Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит срок до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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