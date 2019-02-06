На Кубани осудили экс-депутата за убийство своего крестного отца

На Кубани экс-депутата городского совета Анапы Александра Журавель осудили за убийство собственного крестного отца, которое было совершено в мае 2018 года.

Решением Приморского районного суда Новороссийска мужчину признали виновным в убийстве и незаконном обороте оружия и приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- Следствием и судом установлено, что в мае 2018 года во время поездки в станицу Раевская под Новороссийском Журавель поссорился со своим крестным отцом, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. - Во время конфликта подсудимый достал пистолет и не менее шести раз выстрелил в оппонента. От полученных ранений 57-летний мужчина скончался на месте. Стрелявший скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

По данным правоохранителей, для стрельбы Александр Журавель использовал газовый пистолет "ИЖ-79-8", переделанный под стрельбу боевыми патронами. Оружие он носил с собой.

По данным из открытых источников, Александр Журавель три срока избирался депутатом городского совета Анапы. Он входил в состав разных комитетов муниципального совета города, в том числе по финансам и бюджету, предпринимательству и торговле муниципальной собственности, социально-экономическому развитию.