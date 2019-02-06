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06.02.2019 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани за аферу в 800 млн. осудят банкиров и застройщиков

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение для девяти жителей региона, которых подозревают в хищении более 800 миллионов рублей у дольщиков, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Речь идет о руководителях "Крайинвестбанка" и директорах нескольких кубанских строительных компаний.

На Кубани главу ЖСК заподозрили в обмане дольщиков на 20 млн рублей

- По версии следствия, с 2012 по 2016 годы двое руководителей "Крайинвестбанка" и семь руководителей строительных организаций совершили хищение более 840 миллионов рублей у 409 участников долевого строительства, - сообщили в прокуратуре Краснодарского края. - Фигуранты действовали в составе организованной преступной группы под видом возведения ЖК "Парковый" в Анапе, ЖК "Солнечный" в Геленджике и ЖГК "На волнах мечты" в Туапсе. Чтобы возместить ущерб, причиненный потерпевшим, на имущество обвиняемых наложен арест.

Всех участников аферы сейчас заключили под стражу, отправили под домашний арест или взяли с них подписку о невыезде - в зависимости от тяжести предполагаемой вины. Они обвиняются по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере". Если вина фигурантов дела будет доказана, им может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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