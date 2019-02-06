В Сочи после нападения мужчины на сотрудницу банка завели дело

В Сочи возбудили уголовное дело после нападения на сотрудницу банка вооруженного ножом мужчины. Местный 43-летний житель подозревается в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).

- Вчера днем сочинец пришел в отделение одного из банков по улице Горького. Он обратился в отдел по работе с клиентами, где его обслуживала 27-летняя сотрудница учреждения. В какой-то момент мужчина перепрыгнул через стойку, отделявшую его от работников банка, и стал наносить имевшимся при себе кухонным ножом удары по голове девушки. Сослуживцы пострадавшей оттащили дебошира, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время девушка госпитализирована. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику.