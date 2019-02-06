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06.02.2019 09:15
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Восемь новых Ми-8 усилили уральскую эскадрилью космических спасателей

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Восемь новых транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ5 прибыли в эскадрилью Центрального военного округа, которая дислоцируется в Челябинской области.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Летчики армейской и транспортной авиации округа ежегодно обеспечивают безопасность посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана", - напоминают в пресс-службе Центрального военного округа. Благодаря слаженной работе военных за последние десять лет состоялось около шести десятков операциях, две сотни космонавтов были успешно эвакуированы из приземлившихся аппаратов.

Усилившие эскадрилью вертолеты комиссия военный округ принимала на заводе в Казани.

Военно-транспортные Ми-8МТВ-5 перебазированы на уральский аэродром и приступили к учебно-тренировочным полетам. Машины предназначены для перевозки десанта и грузов массой до четырех тонн, а также могут осуществлять огневую поддержку сухопутных войск.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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