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1 февраля 2019 г. 13:00
"Родина"
Текст: Юрий Лепский
Родина - № 2(219)

Пишущий светом

В "Российской газете" открылась фотовыставка Ермолая Солженицына
С Ермолаем Солженицыным мы знакомы довольно давно. Но только на днях я понял, что не знал его вовсе. Ермолай - экономист, работает в "крутой" иностранной фирме, которая часто посылает его в командировки. Из командировок он привозит помимо выполненных заданий еще и фотографии, которые делает простенькой камерой. Я никогда не спрашивал его, приносит ли ему его работа удовольствие и радость. Но вот что касается фотографий - тут и спрашивать не надо: эти снимки делал человек увлеченный, талантливый, умеющий очень внимательно наблюдать жизнь.

У него есть снимок вантового моста во Владивостоке. Много раз и я снимал этот мост. Но, в отличие от меня, Ермолай снял его так: абсолютно черный фон, и на нем - белые струны вантовых креплений. Ах, какой молодец, подумал я, ведь никто не додумался так снять мост, а он увидел эти струны. На его месте я бы так и назвал снимок - "Струны".

Подошел ближе к фотографии, прочитал название снимка - "Аккорд". Это было значительно лучше, чем то, что возникло у меня в голове. В его названии и снимок, и мост стали звучать, у работы появилось новое качество - мелодия, фотографию можно было воспринимать не только зрением, но и слухом.

В его фотоработах есть еще одно качество, лично для меня принципиально важное - необычайная тщательность. Каждая деталь у него замечена и отлично проработана, никакой невнятицы, приблизительности или необязательности. Как хотите, но я чую здесь внятное отцовское наследие. Фотовыставка Ермолая - это метафорическое высказывание талантливого поэта. Только пишет он не чернилами, а светом. Какая, в сущности, разница...

Темы дня:
#выставки
#фотографии
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