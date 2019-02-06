С Ермолаем Солженицыным мы знакомы довольно давно. Но только на днях я понял, что не знал его вовсе. Ермолай - экономист, работает в "крутой" иностранной фирме, которая часто посылает его в командировки. Из командировок он привозит помимо выполненных заданий еще и фотографии, которые делает простенькой камерой. Я никогда не спрашивал его, приносит ли ему его работа удовольствие и радость. Но вот что касается фотографий - тут и спрашивать не надо: эти снимки делал человек увлеченный, талантливый, умеющий очень внимательно наблюдать жизнь.

У него есть снимок вантового моста во Владивостоке. Много раз и я снимал этот мост. Но, в отличие от меня, Ермолай снял его так: абсолютно черный фон, и на нем - белые струны вантовых креплений. Ах, какой молодец, подумал я, ведь никто не додумался так снять мост, а он увидел эти струны. На его месте я бы так и назвал снимок - "Струны".

Подошел ближе к фотографии, прочитал название снимка - "Аккорд". Это было значительно лучше, чем то, что возникло у меня в голове. В его названии и снимок, и мост стали звучать, у работы появилось новое качество - мелодия, фотографию можно было воспринимать не только зрением, но и слухом.

В его фотоработах есть еще одно качество, лично для меня принципиально важное - необычайная тщательность. Каждая деталь у него замечена и отлично проработана, никакой невнятицы, приблизительности или необязательности. Как хотите, но я чую здесь внятное отцовское наследие. Фотовыставка Ермолая - это метафорическое высказывание талантливого поэта. Только пишет он не чернилами, а светом. Какая, в сущности, разница...