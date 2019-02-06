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Сериал "Остаться в живых" может быть перезапущен

Новости
    06.02.2019, 15:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Главное телешоу нулевых "Остаться в живых" (Lost), оставившее зрителей с огромным носом, может вернуться на экраны. Но пока это не точно.

Как передает СomicBook, Кэри Берк, один из менеджеров высшего звена канала ABC, на котором выходил сериал, новый президент ABC Entertainment, в ответ на вопрос журналиста сообщила, что очень бы хотела посмотреть на перезапуск Lost. Буквально мечтает о таком, когда ложится спать.

Фото: kinopoisk.ru
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Но, как отмечается, это скорее было размышление вслух, нежели подтверждение: по официальной информации, канал - по крайней мере, пока - не разрабатывает проект перезагрузки шоу.

При этом от идеи на канале и не отмахиваются. Да и аналитики, ссылаясь на факт, что Lost стал мегакультом и телефеноменом, в голос заявляют, что ребут сериала - "неизбежность".

"Остаться в живых", лауреат премий "Эмми" и "Золотой глобус", на протяжении шести сезонов выходил с 2004 по 2010 год. Жанрово это мистическая робинзонада.

В центре сюжета - история пассажиров авиарейса, потерпевшего катастрофу над неким тропическим островом, буквально нафаршированном сотнями тайн и загадок. На большую часть самых напряженных из которых зрителям так и не дали внятного ответа.

Создатели - Дж. Дж. Абрамс (новые "Стартреки", новые "Звездные войны", линейка "Монстро"), Деймон Линделоф, далее сделавший местами очень близких по духу "Оставленных", и Джеффри Либер ("Древние", "Люцифер").

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