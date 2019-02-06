Шипачев будет капитаном сборной России на третьем этапе Евротура

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с капитаном команды на третий этап Евротура, который пройдет в Швеции. Как сообщил журналистам главный тренер сборной Илья Воробьев, им назначен форвард "Динамо" Вадим Шипачев.

Первая встреча в рамках Шведских игр для сборной России будет вынесенной - 7 февраля в Ярославле подопечные Воробьева сыграют с Финляндией. Для Шипачева эта игра за сборную станет первой за год - в последний раз он выходил на лед в составе национальной команды еще на Олимпиаде в Пхенчхане, это было в матче первого тура группового этапа против Словакии (2:3).

Отметим, что вторую игру третьего этапа Евротура сборная России проведет уже в Стокгольме - это будет встреча с хозяевами льда, она пройдет 9 февраля. А на следующий день наша команда завершит Шведские игры матчем с Чехией.

Вместе с тем, стало известно, что нашей сборной не поможет вратарь ХК "Сочи" Петр Кочетков. Руководитель штаба сборной Роман Ротенберг объяснил журналистам, что игрок получил травму. Ранее пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщала, что также из-за травм не сыграют Виктор Антипин ("Металлург") и Андрей Педан ("Ак Барс"), а вместо них к сборной присоединится спартаковский защитник Евгений Кулик.