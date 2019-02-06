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06.02.2019,  
11:09
Текст:  Руслан Мельников

США создают новейшую систему ПРО

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

США разрабатывают новейшую систему противоракетной обороны.

Об этом сообщает ТАСС. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время выступления перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Речь идет о ежегодном послании, в котором президент Соединенных Штатов рассказал о положении страны.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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В частности, Дональд Трамп заявил, что за последние два года началось "полномасштабное восстановление вооруженных сил США". Он также привел данные о бюджете Пентагона. Если 2018 году эта сумма составляла около 700 миллиардах долларов, то в 2019 году она увеличилась еще на 16 миллиардов долларов.

Президент США отметил, что одним из элементов усиления военной мощи США является создание новейшей системы ПРО.

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