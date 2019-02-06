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06.02.2019 20:28
Рубрика: Происшествия

Суд поместил под домашний арест задержанную с героином пианистку

Текст: Тимофей Борисов

Преображенский суд Москвы поместил под домашний арест 27-летнюю пианистку Анну Коровушкину, которая на протяжении нескольких лет собирала в интернете деньги якобы на лечение, а на самом деле на наркотики.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемой Коровушкиной меры пресечения в виде домашнего ареста до 5 апреля, - сообщила Агентству городских новостей "Москва" пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Фото: iStock
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История Коровушкиной прогремела на всю страну пару дней назад после того, как ее задержали сотрудники полиции за попытку сбыть 38 грамм порошкообразного вещества. Сразу появились подозрения, что это наркотики, что позже и подтвердила экспертиза. По словам замруководителя пресс-службы столичного главка МВД РФ Екатерины Гузь, порошок, который изъяли тогда оперативники у Коровушкиной при личном досмотре, оказался героином.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что девушка долгое время собирала деньги, в том числе и на различных ток-шоу для лечения у нее якобы редкого заболевания печени. Так что теперь следствию предстоит еще проверить версию мошенничества.

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