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6 февраля 2019 г.

Распоряжение правительства Удмуртской Республики от 6 февраля 2019 года № 81-р "О проведении фестиваля "Всемирный день пельменя"

Дата подписания 6 февраля 2019 г.
Опубликован 6 февраля 2019 г.

В целях реализации государственной национальной политики Удмуртской Республики:

1. Провести 9 февраля 2019 года фестиваль "Всемирный день пельменя" на Центральной площади города Ижевска.

2. Министерству национальной политики Удмуртской Республики организовать:

1) подготовку и проведение фестиваля "Всемирный день пельменя" (далее - Фестиваль);

2) республиканскую ярмарку блюд пельменного типа и полуфабрикатов к ним в день проведения Фестиваля.

3. Организаторам республиканской ярмарки блюд пельменного типа и полуфабрикатов к ним в день проведения Фестиваля определить Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

4. Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики оказать содействие в организации и проведении республиканской ярмарки блюд пельменного типа и полуфабрикатов к ним.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов

 

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