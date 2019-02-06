Распоряжение правительства Удмуртской Республики от 6 февраля 2019 года № 81-р "О проведении фестиваля "Всемирный день пельменя"

В целях реализации государственной национальной политики Удмуртской Республики:
1. Провести 9 февраля 2019 года фестиваль "Всемирный день пельменя" на Центральной площади города Ижевска.
2. Министерству национальной политики Удмуртской Республики организовать:
1) подготовку и проведение фестиваля "Всемирный день пельменя" (далее - Фестиваль);
2) республиканскую ярмарку блюд пельменного типа и полуфабрикатов к ним в день проведения Фестиваля.
3. Организаторам республиканской ярмарки блюд пельменного типа и полуфабрикатов к ним в день проведения Фестиваля определить Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
4. Министерству промышленности и торговли Удмуртской Республики, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики, Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики оказать содействие в организации и проведении республиканской ярмарки блюд пельменного типа и полуфабрикатов к ним.
Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией