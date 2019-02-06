УЕФА и ECA подписали Меморандум о взаимопонимании

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Подписание документа прошло в рамках заседания исполкома УЕФА в Риме. Целью этого сотрудничества является совместная работа над защитой целостности футбола и борьбе с насилием, нетерпимостью, договорными матчами и допингом. Обновленный документ предполагает работу над дальнейшим развитием системы финансового fair play, а также над улучшением международного календаря матчей для обеспечения большей равномерности и разделения между клубными турнирами и соревнованиями сборных. Будет уделяться особое внимание проработке необходимых периодов для отдыха и тренировок футболистов.

Соглашение рассчитано до 2024 года. Действие Меморандума распространится и на чемпионат Европы-2024. В новом документе отдельно прописаны принципы вознаграждения клубов за вклад в успех национальных сборных на континентальном первенстве.

"Я рад, что мы достигли этого соглашения и что мы как руководящий футбольный орган Европы будем вместе с европейскими клубами тесно сотрудничать для дальнейшего развития и формирования будущего футбола на всем континенте, - заявил Чеферин. - Я благодарю совет ЕСА и главу организации Андреа Аньелли за конструктивный и объективный подход к этому Меморандуму на благо всего европейского футбола".