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Умер режиссер "Трех орешков для Золушки" и "Арабеллы" Вацлав Ворличек

Новости
    06.02.2019, 17:25
Текст:   Олег Усков
Кадр из фильма "Три орешка для Золушки". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Три орешка для Золушки". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Три орешка для Золушки". Фото: kinopoisk.ru

Режиссер и сценарист, "король чешских комедий", заслуженный артист Чехословакии Вацлав Ворличек скончался в Праге в возрасте 88 лет 5 февраля.

Как сообщает "Пражский экспресс", причина смерти кинематографиста - тяжелая болезнь.

Ворличек родился в Праге в 1930 году. Изучал режиссуру в Пражской кинематографической школе в 1951-1956 годах. Его дипломной работой стала короткометражка 1956 года "Директива". Перед которой Ворличек снял еще два короткометражных фильма - "Музыканты" и "Политическая карикатура".

Далее - помощник режиссера на знаменитой студии Barrandov.

Свой первый полнометражный фильм Ворличек снял в 1960-м, далее поработав над сорока фильмами и сериалами. Из которых самыми прославленным и известными во всем мире стали сказки "Три орешка для Золушки" и фильмы про Арабеллу, комедия "Пан, вы вдова" и фантастическая комедия  "Как утопить доктора Мрачека".

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