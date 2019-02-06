Умер режиссер "Трех орешков для Золушки" и "Арабеллы" Вацлав Ворличек

Режиссер и сценарист, "король чешских комедий", заслуженный артист Чехословакии Вацлав Ворличек скончался в Праге в возрасте 88 лет 5 февраля.

Как сообщает "Пражский экспресс", причина смерти кинематографиста - тяжелая болезнь.

Ворличек родился в Праге в 1930 году. Изучал режиссуру в Пражской кинематографической школе в 1951-1956 годах. Его дипломной работой стала короткометражка 1956 года "Директива". Перед которой Ворличек снял еще два короткометражных фильма - "Музыканты" и "Политическая карикатура".

Далее - помощник режиссера на знаменитой студии Barrandov.

Свой первый полнометражный фильм Ворличек снял в 1960-м, далее поработав над сорока фильмами и сериалами. Из которых самыми прославленным и известными во всем мире стали сказки "Три орешка для Золушки" и фильмы про Арабеллу, комедия "Пан, вы вдова" и фантастическая комедия "Как утопить доктора Мрачека".