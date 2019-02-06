В Бурятии завезли зараженную африканской чумой свиней колбасу

В Бурятии на прилавки попала колбаса, зараженная вирусом африканской чумы свиней.

Как рассказали в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия, в иркутской межобластной ветеринарной лаборатории исследовали партию колбасы, завезенной в республику из Монголии. Результаты экспертизы подтвердили, что в продукции имеется ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Между тем поступившая партия мясных изделий весом более 8 тонн уже была направлена на реализацию.

- Управление Россельхознадзора вместе с правоохранительными органами принимает меры по изъятию и уничтожению этой продукции, - прокомментировали в ведомстве.

Справка "РГ"

В связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней с 31 января Указанием Россельхознадзора введены временные ограничения на экспорт из Монголии в Российскую Федерацию продукции свиноводства, живых животных, кормов.