В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией с Медведчуком

Информация о возбуждении или планах возбуждения уголовного дела в отношении политика Виктора Медведчука на Украине вызывает тревогу в Кремле.

"Там идет противоречивая информация. То ли уголовное дело возбуждено, то ли пока какие-то предварительные юридические действия осуществляются, но в любом случае информация о возбуждении или возможности возбуждения такого уголовного дела, конечно, весьма тревожная", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это произойдет, то это будет просто очередная политическая репрессия", - заключил представитель Кремля.