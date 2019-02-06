В России пройдут испытания "умных" мин ПТМ-5

Испытания "умных" мин ПТМ-5 в России состоятся до конца 2019 года. Новые боеприпасы способны различать вооруженных людей от гражданских лиц, что приведет к снижению потерь среди мирного населения.

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор Научно-исследовательского инженерного института Игорь Смирнов, в данный момент предприятие готовится к выпуску опытных образцов. Ранее сообщалось о создании "умной" мины, способной самостоятельно избирать цели для поражения бронетехники или пехоты противника.

"Она будет срабатывать и по танку, и по вооруженному бойцу, будет отличать вооруженного бойца от других целей, которые могут случайно появиться в секторе", - сказал Игорь Смирнов.

Напомним, что впервые о создании в России мин с искусственным интеллектом СМИ заговорили в 2015 году. А через два года на полигоне около города Красноармейск состоялась демонстрация противопехотной мины ПОМ-3 "Медальон". Кстати, название мина получила из-за формы поражающих элементов - в форме шестеренок, зубья которых после взрыва разлетаются в разные стороны.

Внешне ПОМ-3 представляет собой металлический цилиндр диаметром около семи сантиметров и высотой - порядка 20 сантиметров. Она оснащается бесконтактным взрывателем, срабатывающим от сейсмического датчика.

Набор особой электроники принимает сигналы о вибрациях грунта под миной и сравнивает их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если вибрации похожи данные цели, то происходит подрыв вышибного заряда. Боевая часть мины "выпрыгивает" на высоту около метра и производится подрыв уже основного заряда со смертельными "шестеренками". Радиус реагирования мины ПОМ-3 увеличен в 1,3 раза.