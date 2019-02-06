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06.02.2019,  
12:13
Текст:  Николай Грищенко

Виртуальный симулятор подготовит британских военных к городским боям

Минобороны Великобритании заключило контракт на обучение военнослужащих сухопутных войск с помощью виртуальной реальности. Договор стоимостью один миллион фунтов стерлингов заключен между Фондом оборонных инноваций и чешской компанией Bohemia Interactive Simulations.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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"Реализация проекта позволит солдатам тренироваться в широком диапазоне сложных и враждебных смоделированных сценариев, которые нелегко воссоздать на полигоне. Система позволит поместить военных в эпицентр городской перестрелки, ситуацию, в которой требуется осуществлять контроль толпы, или в здание, заполненное вражескими солдатами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках проекта планируется протестировать VR-наушники, позволяющие максимально погрузиться в атмосферу боя. На виртуальном поле боя пехотинцы также смогут различать даже лица боевых товарищей с помощью реалистичных 3D моделей.

На картинке, сопровождающей новость, изображены военнослужащие НАТО и бронетранспортер Bradley, которые находятся среди разбитых автомобилей "Жигули" и "Волга". Видна также надпись "Киоск" в левой части картинки. Как пишут пользователи в комментариях, архитектура виртуального города напоминает город Советск в Калининградской области.

По другой версии, в качестве иллюстрации британские военные опубликовали скриншот из другого проекта студии - игры Armed Assault 2. Она посвящена выдуманному военному конфликту в Восточной Европе с участием России и стран НАТО.

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