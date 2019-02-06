Большую военно-патриотическую акцию задумали в Минобороны России. Ко Дню Победы там организуют передвижную выставку трофейного оружия и техники, которые использовали террористы в Сирии.

Все это "хозяйство" погрузят на специальные железнодорожные платформы и в течение двух с половиной месяцев будут возить по России. Планируется, что маршрут от Москвы до Владивостока и обратно эшелон пройдет за 75 дней. По дороге он на несколько часов остановится в 61 населенном пункте (главным образом это будут крупные города страны), где каждый желающий сможет посмотреть необычную экспозицию.

Количество изъятого у террористов стрелкового оружия, в том числе западного производства, исчисляется сотнями. Некоторые представлены на выставке. Фото: РИА Новости

Стартует эта акция, названная "Сирийский перелом", 23 февраля в День защитника Отечества. А завершится она накануне Дня Победы.

Что же покажут военные россиянам? В минобороны корреспонденту "РГ" рассказали, что основу передвижной выставки составят четыре десятка экспонатов, в том числе инженерные трофеи. Это различные самодельные взрывные устройства, гранаты, мины, фугасы, изощренные средства замыкания, с которыми наши саперы с апреля 2016 года по ноябрь 2017-го столкнулись при разминировании исторического комплекса и жилой зоны сирийской Пальмиры, а также городов Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Среди других экспонатов выставки - артиллерийские установки террористов заводского и кустарного производства. А также боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов. Много тут и захваченного у боевиков огнестрельного оружия иностранного производства, в том числе многочисленные реплики автомата АК-74.

На трех платформах разместятся особо ценные трофеи. Среди них захваченные у боевиков танк Т-55, БМП ACV-15, штурмовой бронеавтомобиль YPG Eagle Head

На трех платформах разместятся особо ценные трофеи. Среди них танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head. Имеется и так называемый "джихад-мобиль". Для тех, кто не в курсе, поясним: так в Сирии именуют набитый взрывчаткой внедорожник или небольшой грузовичок, который террорист-смертник направлял на колонну войск или какой-то объект военных. Представленный на этой выставке "джихад-мобиль" свою миссию в районе Дэйр-эз-Зора выполнить не успел. Саперы разминировали машину, а потом ее переправили в Россию. А вот самоходный бойковый минный трал Aardvark JSFU и тоннельную машину XCMG боевики просто бросили перед отступлением.