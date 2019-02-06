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Рубрика: Общество

Жители Сургута хотят назвать аэропорт именем Фармана Салманова

Текст: Ася Полищук (Сургут)
На всероссийском конкурсе "Великие имена России" жители Сургута проголосовали за присвоение их аэропорту имени геолога Фармана Салманова, который первым нашел в регионе огромные запасы нефти. Однако на днях сенатор Людмила Нарусова в эфире одной из радиостанций раскритиковала это решение, и это вызвало бурю негодования в социальных сетях.
За имя Салманова для воздушной гавани Сургута проголосовали 44 тысячи человек - 58 процентов опрошенных. Фото: Марина Лысцева / ТАСС За имя Салманова для воздушной гавани Сургута проголосовали 44 тысячи человек - 58 процентов опрошенных. Фото: Марина Лысцева / ТАСС
За имя Салманова для воздушной гавани Сургута проголосовали 44 тысячи человек - 58 процентов опрошенных. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

А накануне свое мнение высказал российский предприниматель и экс-сенатор Фархад Ахмедов. Известный бизнесмен, деятельность которого долгие годы была связана с нефтегазовым комплексом, поддержал мнение жителей Сургута - он считает, что имя первооткрывателя сибирской нефти достойно того, чтобы быть увековеченным в топонимике города.

Как стало известно, Ахмедов даже написал письмо Нарусовой. В нем предприниматель привел свои доводы о том, почему имя этого выдающегося деятеля так значимо не только для тюменского региона, но и для всей России.

"Уважаемая Людмила Борисовна, мы с Вами старые друзья и коллеги. На днях Вы весьма эмоционально высказались по поводу желания жителей Сургута дать своему аэропорту имя Фармана Салманова, - пишет экс-сенатор. - Не мне говорить Вам, профессиональному историку, что в нашей стране было много людей, которые за счет своих талантов, своих убеждений, своей харизмы сыграли поворотную роль в нашей истории. Вы знаете это не понаслышке и не из книг - рядом с таким человеком Вы прожили много лет. Так вот, смею Вас заверить, что в истории нашей страны имя Фармана Салманова входит в десятку людей, которые в наибольшей степени повлияли на ее развитие".

Сенатор напомнил, что именно благодаря таланту и смелости Салманова, который начал разработку месторождений "без разрешения руководства" в Сургуте в 1957 году, была найдена Большая Нефть. Он нашел ее там, где никто кроме него не считал возможным вообще ее искать. И мог пойти под суд за самоуправство и растрату государственных средств, а сделал величайшее открытие, принесшее нашему государству фантастические дивиденды.

"Нельзя игнорировать заслуги тех, благодаря кому Россия сейчас уверенно стоит в мире на своих крепких ногах: нефти и газе. Он был нефтяник от Бога и честно делал свое дело, - резюмирует предприниматель. - Сейчас в Сургуте есть большой аэропорт. Но его бы там не было, не найди рядом с ним Фарман Салманов Большую Нефть. Рад, что жители Сургута это помнят".

Общество Соцсфера Социология
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