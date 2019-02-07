Актер из "Дефективного детектива" Стив Бин умер от рака носа

Американский комик и актер Стивен "Стив Бин" Леви умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 58 лет после изнурительной борьбы с раком носа. Об этом сообщил канал Fox.

Отмечается, что Бин скончался еще 21 января, но известно об этом стало лишь сейчас.

Диагноз комику поставили конце 2016 года - у Леви нашли редкую и агрессивную форму рака, лишившую его носа. О чем он с юмором рассказал в журнале Mel, где далее вел колонку "Год без носа", в которой поэтапно освещал свою борьбу с болезнью.

Steve Bean dies aged 56 after cancer battle https://t.co/81NILYb194 pic.twitter.com/541m0YjXX2 — HabariCloud Today (@HabariCloud) February 7, 2019

Стивен Леви родился 27 апреля 1960 года в Линне, Массачусетс, вырос в Провиденсе. Учился в университете в Питтсбурге, Пенсильвания, где выступал как стендапер в местных клубах.

Сниматься начал в 1988-м - с сериала "Чирс". Далее сыграв более тридцати ролей в фильмах и телешоу, среди которых "Она написала убийство", "Квантовый скачок", "Женаты… с детьми", "Мышиная охота", "Третья планета от Солнца", "Взрыв из прошлого", оригинальные "Зачарованные", "Бесстыдники", "Вероника Марс", "Дефективный детектив".

Последнее появление Бина на экране - два эпизода криминальной драмы "Рэй Донован" в 2016-м.