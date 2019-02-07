Новости

У режиссера "Богемской рапсодии" отобрали номинацию на премию BAFTA 16:30
Сериал "Легион" закрывается после третьего сезона 15:27
Вышел трейлер нового "Шафта" с Сэмюэлом Л. Джексоном 13:10
В Сети появились официальные кадры финального сезона "Игры престолов" 12:15
"Симпсонов" продлили до 32-го сезона 11:25

Актер из "Дефективного детектива" Стив Бин умер от рака носа

Новости
    07.02.2019, 15:55
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/steve.beanlevy Фото: facebook.com/steve.beanlevy
Фото: facebook.com/steve.beanlevy

Американский комик и актер Стивен "Стив Бин" Леви умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 58 лет после изнурительной борьбы с раком носа. Об этом сообщил канал Fox.

Отмечается, что Бин скончался еще 21 января, но известно об этом стало лишь сейчас.

Диагноз комику поставили конце 2016 года - у Леви нашли редкую и агрессивную форму рака, лишившую его носа. О чем он с юмором рассказал в журнале Mel, где далее вел колонку "Год без носа", в которой поэтапно освещал свою борьбу с болезнью.

Стивен Леви родился 27 апреля 1960 года в Линне, Массачусетс, вырос в Провиденсе. Учился в университете в Питтсбурге, Пенсильвания, где выступал как стендапер в местных клубах.

Сниматься начал в 1988-м - с сериала "Чирс". Далее сыграв более тридцати ролей в фильмах и телешоу, среди которых "Она написала убийство", "Квантовый скачок", "Женаты… с детьми", "Мышиная охота", "Третья планета от Солнца", "Взрыв из прошлого", оригинальные "Зачарованные", "Бесстыдники", "Вероника Марс", "Дефективный детектив".

Последнее появление Бина на экране - два эпизода криминальной драмы "Рэй Донован" в 2016-м.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер фильма о резне "Семьи" Чарльза Мэнсона 06.02.2019
Умер режиссер "Трех орешков для Золушки" и "Арабеллы" Вацлав Ворличек 06.02.2019
Децла похоронили на Пятницком кладбище в Москве 06.02.2019
Сериал "Ходячие мертвецы" официально продлен на 10-й сезон 06.02.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Джим Керри сыграет Воланда в "Мастере и Маргарите" 06.02.2019
Сериал "Остаться в живых" может быть перезапущен 06.02.2019
У "Ходячих мертвецов" может появиться спин-офф про Мэгги 06.02.2019
⧣ утраты
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Москва прощается с рэпером Децлом 06.02.2019
Опубликован посмертный видеоклип Децла 06.02.2019
Умерла звезда фильма "Создание из Черной лагуны" Джули Адамс 05.02.2019