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Актер сериала "Молодые и дерзкие" найден мертвым после суицида сына

Мировое кино
    07.02.2019, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/Dan Steinberg Фото: AP Photo/Dan Steinberg
Фото: AP Photo/Dan Steinberg

52-летний актер американского телесериала "Молодые и дерзкие" Кристофф Сент-Джон найден мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе 3 февраля. Об этом сообщил портал TMZ.

Уточнено, что Сент-Джон пребывал в глубокой депрессии после того, как в 2014 году покончил с собой его сын Джулиан. И, как и сын, проходил курс лечения в психиатрической клинике.

При этом бывшая жена Кристофа, модель Playboy, актриса и профессиональный боксер Миа считает, что в смерти ее экс-супруга и их сына могут быть повинны врачи, не справившиеся с возложенной на них миссией и, таким образом, "убившие всю семью".

Гневный пост женщины был опубликован в социальных сетях, но позже удален.

Перед этим Кристофф и Миа подавали на врачей в суд, но конфликт удалось урегулировать.

Сообщается, что накануне трагедии - буквально несколько дней назад - Сент-Джон вышел из клиники, куда лег в январе и где лечился от депрессии. Также не исключено, что у актера были проблемы с алкоголем. Вероятно, он и стал причиной смерти.

Менее чем полгода назад Кристофф обручился с русской моделью Ксенией Михалевой, которая теперь пребывает в шоке от произошедшего, засвидетельствовав это в своем Instagram. "На кого ты меня покинул, одну и так рано?", - печалится модель.

Кристофф Сент-Джон родился в 1966 году в Нью-Йорке. Роль Нила Винтерса в "Молодых и дерзких" принесла ему две премии "Эмми", одиннадцать номинаций на премию и десять наград NAACP Image Award - премии для "цветного населения".

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