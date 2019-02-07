Беларусь призвала политиков в Литве умерить воинственный пыл

"Беспочвенными и чересчур эмоциональными" считают в МИД Беларуси оценки, присутствующие в совместном докладе департамента государственной безопасности и департамента разведки Министерства национальной обороны Литвы.

Документ "Национальная оценка угроз 2019", по мнению представителя внешнеполитического ведомства республики Андрея Шупляка, не заслуживал бы особого внимания, если бы в нем не было столь много места уделено РБ. "Беспочвенные, чересчур эмоциональные оценки, замена доказательств, основанных на фактах, звучными фразами оскорбительного толка, похоже, давно уже стали фирменным знаком отдельных литовских политиков", - заявил дипломат БЕЛТА.

В преддверии многочисленных выборных кампаний, запланированных в Вильнюсе на весну текущего года, вероятно, "кому-то выгодно - в угоду своим узкокорпоративным и узкопартийным интересам - вбивать клин в отношения между двумя странами и народами", - сказал представитель МИД. Он подчеркнул, что политика официального Минска в отношении Литвы - доброжелательная и полностью самостоятельная - основывается на древней мудрости, гласящей, что соседей не выбирают.

"Наши народы жили, живут и будут жить рядом, обогащая друг друга взаимовыгодным экономическим сотрудничеством, культурным взаимопроникновением, да и просто человеческими связями", - отметил Шупляк. "Литовским партнерам важно понять и усвоить абсолютный императив внешней политики нашей страны: угроза соседям никогда не будет исходить с территории Беларуси. Призываем политиков в Литве умерить воинственный пыл и взять на вооружение более миролюбивый тон. Наш регион нуждается в мире и согласии, а не разжигании ненависти", - резюмировал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

В опубликованном литовской стороной документе, в частности, говорится об угрозах национальной безопасности, в том числе военной, которая может, якобы, исходить с территории РБ, ставится под сомнение способность страны проводить полностью независимую политику, а также содержится, констатирует агентство, традиционная критика строительства Белорусской АЭС.



