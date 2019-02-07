В Беларуси снизилось число зарегистрированных преступлений

Общее количество зарегистрированных преступлений в минувшем году в Беларуси сократилось на 2,9 процента. В генпрокуратуре республики накануне представили данные и в абсолютных цифрах, согласно которым общее число правонарушений понизилось по сравнению с 2017 годом с 86 326 до 83 813, информирует БЕЛТА .

К числу позитивных результатов юристы относят также "снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе, убийств, умышленных тяжких телесных повреждений, разбоев, грабежей, краж". Меньше преступлений совершили и несовершеннолетние. Одним из индикаторов эффективной работы правоохранительного блока в прокуратуре считают и рост учтенных коррупционных преступлений.

К сожалению, в прошедшем году во всех регионах страны отмечена неблагоприятная динамика роста несчастных случаев со смертельным и тяжелым исходом на производстве. Результаты расследования подтвердили, что более трети из этих ЧП произошло по вине нанимателей, которые не создали безопасные условия труда для работников.

И еще на один немаловажный сегмент в своей работе указали надзорные органы - по-прежнему актуальна в Беларуси проблема с задолженностью выплаты заработной платы. По состоянию на 1 января наступившего года аналогичную задолженность в республике имели 83 организации.

Генеральный прокурор РБ Александр Конюк привлек внимание и к традиционным для страны долгостроям. Он напомнил, что руководству прокуратуры поручено лично заняться этим вопросом. "Мы ими сейчас серьезно занимаемся вместе с Комитетом госконтроля. Выявляются и мошеннические схемы, когда деньги у людей берут и направляют совсем на другие цели", - констатировал руководитель надзорного органа.

На заседании коллегии Генеральной прокуратуры приоритетное внимание уделено координации деятельности государственных органов и организаций по своевременному предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных проявлений, общественной безопасности, в том числе, созданию условий для здоровья и благополучия граждан, эффективности взыскания сумм по исполнительным документам и возмещению вреда, причиненного преступлениями.