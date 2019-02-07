ЦРУ рассекретило шпионские фотоснимки техники с советских парадов

ЦРУ рассекретило материалы наблюдений за советской военной техникой, которая демонстрировалась на парадах в СССР в 60-70-е годы. Среди архивных донесений встречаются раритетные снимки ракет, так как многие образцы оружия, проехавшие по Красной площади, не пошли в серию или были частью изощренной дезинформации.

"Фотосъемка с высоким разрешением с пролетающих самолетов, космических спутников и даже с ручных камер давала возможность Западу получать точные параметры и собирать важные подробности о всевозможных агрегатах", - написал в статье на сайте National Security Archive сотрудник Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики Джеймс Дэвид.

Однако после того как в 1960 году советские зенитчики сбили самолет-шпион Гари Пауэрса, все полеты американской авиации над Советским Союзом прекратились. Всего, кстати, U-2 совершили 24 успешных вылета.

Разведывательным органам США "как воздух" нужны были детальные снимки советской техники. Получить их без особого риска позволяли парады на 1 и 9 мая, а также 7 ноября. Поэтому фотосъемка велась несколькими способами. В "открытую" - на параде работали военные атташе и сотрудники посольства, а члены резидентуры посольства проводили "негласное фотографирование", то есть с различных ракурсов и скрытыми камерами. Не брезговали сотрудники ЦРУ покупкой фотографий у американских, французских и других туристов.

Все полученные данные, как отмечает Джеймс Дэвид, тщательно изучались различными экспертами и аналитическими отделами. К примеру, парад 7 ноября 1957 года позволил американцам впервые увидеть пять новых советских ракет.

"В том числе ракету SA-1B "земля-воздух" (С-25 "Беркут" - прим. "РГ"), баллистическую ракету малой дальности с расчетной дальностью действия 15 морских миль, баллистическую ракету SS-1 с расчетной дальностью действия 75-100 морских миль, баллистическую ракету малой дальности с расчетной дальностью действия 35 миль и баллистическую ракету SS-3 с расчетной дальностью действия 350 миль", - говорится в донесении ЦРУ.

Однако не всегда фотографии удовлетворяли военных экспертов. В донесении начальника Научно-технического отдела ЦРУ в 1963 году говорится, что "фотография крупным планом, сделанная во время первомайского парада, была лучше, чем предыдущая парадная фотография, и была очень полезна. Тем не менее, аналитики нуждались в дополнительных снимках нескольких видов оружия, включая противотанковую ракету SWATTER ("Фаланга" - прим. "РГ") и бронетранспортер BRDM, который их перевозил".

Джеймс Дэвид также считает, что советские военные на парадах часто демонтировали муляжи ракет, которые он называет "Галоши". Дезинформация приводила к тому, что военным США тратили много времени и усилий на проверку информации.