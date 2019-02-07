Депутат Верховной рады выругалась с трибуны парламента

Депутат Верховной рады Ирина Луценко выругалась во время своего выступления с трибуны парламента.

Женщина позволила себе нецензурное выражение после осознания того, что перепутала темы докладов, пишет издание Strana.ua.

Парламентарии рассматривали вопрос о переименовании Днепропетровской области. Однако Ирина Луценко почему-то стала вещать о предполагаемом вмешательстве России в предстоящие выборы президента Украины и "нависших угрозах над украинской демократией". В этот момент зале послышался недовольный шум. В итоге спикер Верховной рады Андрей Парубий вынужден был прервать невнимательного оратора.

Ирина Луценко, которая, кстати, является супругой генпрокурора Украины, в ответ выругалась, после чего извинилась и пошла за материалами по другой теме.