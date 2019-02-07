Япония выразила Китаю протест из-за буровых работ в спорном районе

Правительство Японии заявило протест Пекину в связи с тем, что китайская плавучая буровая платформа начала новые изыскательские работы в спорном районе Восточно-Китайского моря.

Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, ссылаясь на японский МИД. Уточняется, что протест передан по дипломатическим каналам.

Пекин ведет активную деятельность непосредственно у линии, которая, по мнению Токио, разграничивает эксклюзивные экономические зоны двух стран. Правительство Японии полагает, что КНР пытается выкачивать природный газ, на который может иметь права и Токио, пишет ТАСС.

Пекин не признает прочерченную Японией линию разграничения и убежден, что она должна проходить намного восточнее - почти у японского острова Окинава. В спорном районе Китай развернул уже 16 стационарных буровых установок. СМИ предполагают, что идет подготовка к размещению семнадцатого объекта.

Этот спор обостряет и проблема расположенных поблизости необитаемых островов Сенкаку, которые находятся под контролем Токио. Пекин считает их своими и демонстрирует это, регулярно направляя к островам свои сторожевые корабли.