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07.02.2019,  
16:18
Текст:  Яна Шамаева

Куба продолжит военное сотрудничество с Россией

Куба продолжит сотрудничество с Россией. Об этом во время визита в Ижевск сообщил чрезвычайный и полномочный посол страны в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

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- У нас исторические отношения по поводу обороны. Большинство нашей военной техники - российская. Мы слаборазвитая страна, у нас нет много капитала, чтобы модернизировать наше оружие и военную технику, но нам надо ее сохранять, - сказал Порталь.

Он добавил, что Куба почти 60 лет живет в блокаде Соединенных Штатов Америки, поэтому защита своих интересов - это самая главная задача страны.

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