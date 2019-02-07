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07.02.2019 20:09
Рубрика: В мире

Макрон отказался от выступления с Меркель

Текст: Александр Ленин

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от совместного выступления с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Причиной демарша политика могли стать разногласия относительно строительства газопровода "Северный поток-2". Французский лидер отменил поездку на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в баварской столице с 15 по 17 февраля.

Макрон отказался вести с Лондоном новые переговоры по Brexit
Фото: REUTERS
Макрон "провел беседу" с представителями СМИ

В рамках мероприятия планировалось провести совместное общение первых лиц Франции и Германии с представителями прессы, передает издание Süddeutsche Zeitung. В качестве официальной причины отказа Макрона от поездки в Германию в Елисейском дворце назвали трудности с выстраиванием графика главы государства и его желанием провести больше времени в Париже на фоне протестов "желтых жилетов".

Однако некоторые политологи уверены, что Эмманюэля Макрона не будет в Мюнхене из-за разницы в подходах сторон к строительству газопровода "Северный поток-2". Французские власти выступают за блокирование энергетического проекта. Между тем в Берлине настроены на продолжение сотрудничества с Россией по данному вопросу.

Ранее стало известно об охлаждении отношений между Францией и Италией. Французские власти отозвали своего посла из Рима для проведения консультаций. Причиной стали контакты итальянского вице-премьера Луиджи Ди Майо с лидером "желтых жилетов" Кристофом Шаланшоном и другими участниками протестного движения. В Париже призвали итальянцев с уважением относиться к выстраиванию двусторонних отношений.

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