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Рубрика: Спорт

Объявлен состав сборной России на матч Еврохоккейтура с финнами

Текст: Данила Жиляев

Стал известен состав сборной России на первый матч шведского этапа Еврохоккейтура против сборной Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Ильей Воробьевым включил в заявку на игру следующих хоккеистов.

Вратари: Илья Коновалов, Игорь Бобков;

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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Захар Арзамасцев - Алексей Василевский, Дмитрий Кагарлицкий - Вадим Шипачев (капитан) - Анатолий Никонцев;

Рушан Рафиков - Александр Елесин, Сергей Шумаков - Денис Зернов - Илья Михеев;

Алексей Береглазов - Артем Зуб, Андрей Кузьменко - Андрей Светлаков - Константин Окулов;

Андрей Миронов - Евгений Кулик, Григорий Денисенко - Александр Кадейкин - Антон Бурдасов, Денис Алексеев.

Матч между сборными России и Финляндии будет вынесенным и пройдет в Ярославле. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

 

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