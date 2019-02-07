Объявлен состав сборной России на матч Еврохоккейтура с финнами

Стал известен состав сборной России на первый матч шведского этапа Еврохоккейтура против сборной Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.

Тренерский штаб нашей национальной команды во главе с Ильей Воробьевым включил в заявку на игру следующих хоккеистов.

Вратари: Илья Коновалов, Игорь Бобков;

Захар Арзамасцев - Алексей Василевский, Дмитрий Кагарлицкий - Вадим Шипачев (капитан) - Анатолий Никонцев;

Рушан Рафиков - Александр Елесин, Сергей Шумаков - Денис Зернов - Илья Михеев;

Алексей Береглазов - Артем Зуб, Андрей Кузьменко - Андрей Светлаков - Константин Окулов;

Андрей Миронов - Евгений Кулик, Григорий Денисенко - Александр Кадейкин - Антон Бурдасов, Денис Алексеев.

Матч между сборными России и Финляндии будет вынесенным и пройдет в Ярославле. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.