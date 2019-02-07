Отечественная мобильная ОС получила свой бренд

Название отечественной мобильной операционной системы (ОС) будут писать на кириллице. ОС получила бренд "Аврора".

Ее планируется использовать на телефонах служащих в госсекторе. Сейчас одна из первых ее версий установлена на телефонах и планшетах, которые используются работниками "Почты России".

Российская ОС поддерживает все стандартные функции работы смартфона и еще обеспечивает защищенный доступ к корпоративным электронной почте, мессенджерам и информационным системам. Поддерживает работу в системе электронного документооборота и корпоративном облаке с использованием квалифицированной электронной подписи.