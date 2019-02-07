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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Активный гражданин" определил темы для этнографической олимпиады

Текст: Ангелина Зеленькова

Москвичи выбрали темы для этнографической олимпиады "Москва - столица многонациональной России". С помощью проекта "Активный гражданин" большинство проголосовали за национальные обычаи, выдающихся представителей разных народов и национальную кухню. Всего в голосовании приняла участие почти 201 тысяча москвичей.

Напомним, олимпиада "Москва - столица многонациональной России" проходит ежегодно среди школьников, их родителей и учителей. Ее цель - расширить кругозор детей и взрослых, а также познакомить их с культурой и традициями народов нашей страны.

Фото: photoxpress
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Темы для олимпиады могут выбрать непосредственно ее участники. Для этого проект "Активный гражданин" запускает голосование. В этом году больше всего голосов набрала тема  национальных обычаев и традиций. Ее выбрали 23,8% респондентов. Причем среди участников голосования было больше женщин, а также "активных граждан" от 35 до 45 лет.

Еще 20% проголосовали за включение в задания олимпиады вопросы об известных личностях разных народов и стран, которые оставили свой след в истории Москвы. В тройке также тема "национальная кухня", за которую проголосовали 15,7% москвичей. Причем больше всего симпатий эта тема вызвала у мужчин и участников до 34 лет.

Готовы проявить себя почти 13% москвичей по теме столичной этнотопонимики, то есть по знанию названий улиц Москвы. При этом 10,4% голосовавших выбрали вариант включить все предложенные темы в тестовую часть олимпиады. Затруднились ответить 8,7% человек, а 8,4% передали решение этого вопроса специалистам.

Кстати, проект "Активный гражданин" регулярно проводит голосования, опрашивая горожан по актуальным темам. За четыре года в рамках него проведено более 3,8 тысячи голосований, а общее число участников насчитывает почти 2,2 миллиона человек.

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