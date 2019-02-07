На 35-м году жизни умер актер Александр Зоточкин

В реанимации одной из московских больниц 6 февраля скончался актер театра, кино и ТВ Александр Зоточкин. Об этом сообщила НСН. Причина смерти не названа.

19 мая артисту исполнилось бы 35 лет.

Александр Зоточкин родился в 1984 году. Окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. Работал в Калужском ТЮЗе. С 2008 по 2013 год - в Калужском драматическом театре.

На экранах - с 2009 года, с сериала "Семь жен одного холостяка". Снялся в фильмах и сериалах "ОСА", "Косатка", "Кино про Алексеева", "Временщик", "Неравный брак", "Шериф".

Похороны актера пройдут в городе Моршанске Тамбовской области.