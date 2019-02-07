В Москве откроются 30 круглогодичных ярмарок

В столице к концу этого года откроются около 30 ярмарок, которые будут работать в круглогодичном формате. Об этом "Вечерней Москве" рассказал глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

"Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение предложить новый формат торговли весь год. И работать новые, по сути, мини-рынки будут не три дня, а шесть дней в неделю. Выходной для них - понедельник, когда они проходят санитарное обслуживание", - сказал Немерюк.

При этом он подчеркнул, что вся продукция, которая продается на московских ярмарках, проходит необходимый контроль, проверяется на соответствие нормам качества и безопасности.

Напомним, что первую круглогодичную ярмарку полтора года назад открыли на Семеновской площади, а 1 февраля этого года - в Кузьминках. Цены там на уровне многих сетевых магазинов. Помидоры - от 230, мороженая рыба - от 150 рублей за кило. Яблоки - от 60, лук и картофель - от 20.