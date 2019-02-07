Видео: Подмосковный Терминатор напал на автозаправку

Разбойное нападение на магазин совершил 52-летний житель Подмосковья. По данным МВД, инцидент произошел на автозаправочной станции в деревне Барабаново.

На сайте МВД сообщается, что злоумышленник в образе киногероя Терминатора зашел в помещение и, угрожая кассиру, выстрелил из ружья в потолок. После он похитил из кассы деньги и скрылся.

Изучив видео с места преступления, полицейские установили личность нападавшего и после этого задержали его. Также по месту проживания мужчины был обнаружен предмет, конструктивно похожий на ружье. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Злоумышленник заключен под стражу.