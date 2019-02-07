Пять детей попали в больницу после отравления в нижегородском бассейне

Количество детей, которых госпитализировали после отравления парами хлора в одном из бассейнов Нижнего Новгорода, выросло с трех до пяти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по области.

Последние двое сначала отказались ехать в больницу, однако в тот же вечер сами обратились к врачам. Предварительно всем пострадавшим поставили диагноз - острое ингаляционное отравление хлором.

Происшествие случилось накануне вечером в одном из спортивных клубов города. Во время группового занятия шестерым посетителям стало плохо. Трое детей в возрасте от 8 до 15 лет были госпитализированы.

На место выехали следователи-криминалисты. Силовики изъяли из бассейна пробы воды. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей").

Сейчас допрашиваются работники и посетители бассейна.