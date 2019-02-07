В Мордовии задержали организаторов "Свидетелей Иеговы"

В столице Мордовии задержаны организаторы местной религиозной организации "Свидетели Иеговы Саранск". Напомним, что 20 апреля 2017 года Верховный суд РФ признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" экстремистской организацией.

Как сообщило в четверг МВД по региону, столь крупномасштабная операция по пресечению противоправной деятельности этой организации в республике была проведена впервые. Кроме мордовской полиции, в ней участвовали сотрудники республиканского Управления ФСБ и Росгвардии.

В рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 282.2. УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации" проведены обыски.

- Организаторы задержаны, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Ведется следствие.

