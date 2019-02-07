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07.02.2019 09:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми полиция штурмом взяла нелегальный дом престарелых

Текст: Алексей Трапезников

Сотрудники полиции, прокуратуры и представители регионального министерства социального развития провели проверку приюта для пожилых людей "Надежда" на улице Гиринской в Индустриальном районе Перми. Но сразу в трехэтажное здание ревизорам попасть не удалось. Как пояснили в министерстве социального развития Пермского края, для того, чтобы осуществить проверку, пришлось воспользоваться помощью сотрудников полиции.

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В здании были обнаружены 12 пожилых людей, которые находились в антисанитарных условиях, были обезвожены и истощены. В результате было принято оперативное решение об эвакуации пациентов. В настоящий момент все они размещены в медицинских учреждениях краевой столицы, их самочувствие улучшилось.

В ходе спецоперации был задержан администратор приюта. Органы социальной защиты ведут поиск родственников пострадавших престарелых граждан. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия.

Установлено, что владельцы нелегального дома престарелых рекламировали услуги приюта на собственном сайте в интернете. Как гласит рекламное объявление, заботу о престарелых родственниках можно приобрести за 650 рублей в день.

Интересной особенностью происшествия стал тот факт, что нелегальный дом престарелых "Надежда" расположился в том же самом здании, где в прошлом году было обнаружено аналогичное заведение "Мария". Его проверка также выявила факты жестокого обращения с постояльцами.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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