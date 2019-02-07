В Саратове верблюд вытащил из сугроба "Ниву"

В Саратове верблюд вытащил застрявший на заснеженной дороге легковой автомобиль.

В соцсетях пользователи разместили видеозапись, на которой двугорбый верблюд сдвигает с места автомашину "Ниву". На кадрах видно, как животное со второй попытки, подбадриваемое криками погонщика, сдвигает с места и затем тащит за собой на веревке застрявший автомобиль. Видеозапись сопровождается сообщением, что она был сделана в районе Кумысной поляны - лесопарка, который находится на окраине города.

Кстати

В Саратове этой зимой выпало осадков в четыре раза больше нормы. Коммунальные службы не успевают расчищать улицы и вывозить снег.