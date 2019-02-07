АО "Транснефть - Западная Сибирь" выполнит диагностику 1590 км магистральных нефтепроводов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" приступило к выполнению программы внутритрубной диагностики магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 2019 года.

С января по декабрь запланировано проведение диагностического обследования 14 участков магистральных нефтепроводов (МН) Омск - Иркутск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Красноярск - Иркутск общей протяженностью 1590 км. Диагностические работы также пройдут на участке магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) Омск-Сокур длиной 2,82 км. В том числе будут обследованы подводные переходы трубопроводов через реки Обь, Томь и Чулым.

Цель внутритрубной диагностики - своевременное выявление возможных дефектов внутренней поверхности магистральных трубопроводов для их последующего приведения в нормативное техническое состояние.

Диагностическое обследование МН и МНПП выполняется в соответствии годовым графиком. В 2019 году работы будут выполняться с применением одновременно нескольких типов внутритрубных инспекционных приборов (ВИП). Использованные в этих дефектоскопах методы неразрушающего контроля - ультразвукового и магнитного обследований - позволяют выявить различные виды несоответствий, в том числе поперечные и продольные трещины, гофры, риски. Кроме того, часть участков будет обследована дефектоскопом ультразвуковым с увеличенным количеством датчиков, характеризующимся улучшенной разрешающей способностью измерительной системы.

Также в текущем году будет продолжено выполнение программы диагностического обследования резервуарного парка. Специалисты проведут полную техническую диагностику 16 резервуаров для хранения нефти, дизельного топлива и автомобильного бензина на Анжеро-Судженской ЛПДС, НПС "Вагай", Рыбинской ЛПДС, ЛПДС "Сокур", с выводом емкостей их эксплуатации. В ходе диагностики будет выполнен мониторинг состояния конструкций резервуаров с применением визуально-измерительного, магнитного, ультразвукового и радиографического контроля. Частичная диагностика 9 резервуаров будет выполнена на ЛПДС "Омск", Анжеро-Судженской ЛПДС, НПС "Вагай", Омской и Рыбинской ЛПДС.

Планомерное проведение внутритрубной диагностики линейной части МН и МНПП, а также обследование резервуарного парка АО "Транснефть - Западная Сибирь" позволяет в динамике отслеживать состояние производственных объектов, повышать надежность их эксплуатации, четко планировать задачи программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции инфраструктуры АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"