Под Омском при пожаре погибли двое детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух маленьких детей при пожаре селе Явлено-Покровка Павлоградского района Омской области.

Сообщение о пожаре в частном доме, в котором проживает многодетная семья, поступило на пульт МЧС около 16 часов по местному времени.

- На момент прибытия первого подразделения происходило горение внутри дома, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов.

Во время тушения пожара в доме были обнаружены тела 1,5-годовалого мальчика и 2,5-летней девочки. Отец успел вынести из огня 3-месячного новорожденного и 3-летнего сына. Они были госпитализированы в районную больницу с отравлением продуктами горения.

- В настоящее время следователи выехали на место происшествия, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - Опрашиваются очевидцы случившегося.

Причины возгорания устанавливаются.