Разрезы компании СУЭК-Кузбасс пополняются новой горной техникой

На разрезе "Заречный" введен в эксплуатацию новый современный экскаватор Komatsu PC 1250 с объемом ковша 6,5 м3. Это четвертая машина данной модификации, работающая на предприятиях "Разрезоуправления" АО "СУЭК-Кузбасс".

На "Заречном" экскаватор задействован на добыче угля. Работает на новой технике передовая бригада под руководством Евгения Фортуна.

Достоинствами Komatsu PC 1250 являются высокая производительность, безопасность, простота обслуживания, способность работать в любых климатических условиях. Комфортный микроклимат в кабине способствует повышению работоспособности оператора. Кроме того, новый экскаватор отличает высокая маневренность, экологичность и малый расход дизельного топлива.

Работая на входящих в состав Разрезоуправления разрезах "Заречный" и "Камышанский" аналогичная техника зарекомендовала себя как надежная, способная показывать высокие результаты. На счету открытчиков компании "СУЭК-Кузбасс" немало российских и мировых рекордов производительности труда. В том числе и на экскаваторе Komatsu PC 1250. Так, бригада Виталия Арестова разреза "Камышанский" на экскаваторе Komatsu PC 1250д дважды - в июле 2017 и в августе 2018 года - устанавливала мировые рекорд по отгрузке горной массы для машин данного класса.

За последние три года инвестиции в развитие "Разрезоуправления" "СУЭК-Кузбасс" составили порядка 5,3 млрд рублей. Благодаря техническому перевооружению за последние пять лет объемы добычи на предприятии увеличились вдвое.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 66 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "СУЭК-Кузбасс"