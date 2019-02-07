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07.02.2019 13:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министру здравоохранения Дагестана продлили арест

Текст: Елена Мелихова (Махачкала)

Экс-министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов останется под арестом еще на два месяца. Такое решение принял Кировский районный суд Махачкалы в отношении бывшего главы ведомства, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, Ибрагимова подозревают в создании организованной преступной группы для хищения бюджетных средств.

Фигурантам дела инкриминируют присвоение 44 миллионов рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также еще 71 миллиона при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медучреждений.

Ибрагимов, а также его бывший заместитель и специалисты отдела госзакупок ведомства были арестованы в июле 2018 года. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

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