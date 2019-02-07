В Махачкале открылся бесплатный детский сад

В Махачкале появился социальный детский сад. Он представляет собой центр дневного пребывания для детей из семей в тяжелом материальном положении. Об этом сообщило ОТР.

Ребенка здесь можно оставить совершенно бесплатно. Конечно, если на то есть веская причина: отсутствие документов и работы у родителей, финансовой поддержки, собственного жилья или же серьезные семейные неурядицы. Этот необычный и в то же время благородный проект создан местной жительницей Раисат Османовой, которая получила грант главы Дагестана в размере одного миллиона рублей.

Новый центр расположен в обычной, взятой в аренду, квартире, где родители могут оставить ребенка с 9 до 17 часов. При этом платить за пребывание, питание и присмотр за сыном или дочерью не нужно. Детей бесплатно накормят обедом и полдником.

Как рассказала "РГ" руководитель Дагестанского регионального общественного движения "Дагестан без сирот" Раисат Османова, грантовые средства потрачены на закупку мебели и обустройство этого мини-садика.

Группа рассчитана на 12 детей. Сейчас ее посещают 11 малышей. Готовят и присматривают за детьми сами мамы, которым, кстати, платят пусть и не большую, но зарплату.