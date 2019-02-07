На Кубани оползень разрушил автомобильную трассу

На Кубани под Горячим Ключом сильный оползень разрушил дорогу, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ЧП случилось в станице Бакинской на улице Красной. Проходящая рядом с трассой река Псекупс подмыла берег, что вызвало обрушение дорожного полотна.

В оперативных службах региона сообщили, что разрушение дороги не оборвало связь между населенными пунктами: участок можно объехать с другой стороны.

- Сейчас на место ЧП направлена оперативная группа горячеключевского гарнизона. Ситуация находится на контроле Центра управления кризисными ситуациями (ЦУКС), - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - У места, где произошел оползень, выставлено оцепление.

По данным экстренных служб региона, в Бакинской может быть введен режим ЧС.