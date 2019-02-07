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07.02.2019,  
11:41
Текст:  Николай Грищенко

Волгоградцам покажут бриллиантовый орден маршала Жукова

Фото: Пресс-служба ЮВО Фото: Пресс-служба ЮВО
Фото: Пресс-служба ЮВО

Жители Волгограда смогут увидеть подлинный орден "Победа", который ранее принадлежал маршалу Георгию Жукову. Драгоценная награда, украшенная 174 бриллиантами и драгоценными металлами, будет экспонироваться в музее-панораме "Сталинградская битва".

Открытие выставки состоится 26 февраля. Вход в музей свободный.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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"В биографии легендарного маршала таких наград было две. Первую он получил в 1944 году за освобождение правобережной Украины. В наши дни награда лишь дважды покидала стены Центрального музея вооруженных сил России, и оба раза, чтобы отправиться в город-герой Волгоград", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, что орден "Победа" был учрежден 8 ноября 1943 года. В украшении награды используется золото, серебро и платина, а также пять рубинов (25 карат) и 174 бриллианта (16 карат).

За всю историю кавалерами ордена "Победа" стали 12 советских военачальников и пять иностранных государственных и военных деятелей. Одним из кавалеров ордена "Победа" стал румынский король Михай I, эмигрировавший в 50-е годы из социалистической Румынии. Уникальную награду он продал семье Рокфеллеров, которые позже выставили орден "Победа" на аукционе Sothebys за два миллиона долларов. Эксперт по советским наградам Сергей Шишков, уверен, что если орден "Победа" вновь появится на аукционных торгах, то его стоимость составит не менее 20 миллионов долларов.

Кстати

Жители Волгограда также смогут увидеть подлинное знамя Победы, которое было водружено 2 мая 1945 года над куполом Рейхстага разведчиками 756-го стрелкового полка Егоровым и Кантарией.

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